В Нальчике боевики открыли огонь по спецназу

В Кабардино-Балкарии проходит контртеррористическая операция.

В Нальчике боевики открыли огонь по спецназу. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщил « Интерфакс » со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

По данным портала, в Кабардино-Балкарии отряд специального назначения призвал террористов сдаться, после чего боевики начали стрелять.

Предположительно, группа захватчиков состоит из 12 человек. Их блокировали на территории садового товарищества. Отмечается, что несколько террористов обезврежены.

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