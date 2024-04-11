В Москве силовики задержали иностранца, планировавшего совершить теракт в еврейском учреждении

Отмечается, что он разведал местность около синагоги и подготовил взрывчатое устройство

В Москве силовики задержали иностранца, планировавшего совершить теракт в еврейском учреждении. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, во время отбывания срока в колонии мужчина познакомился с террористами, под влиянием которых стал разделять идеологию запрещенной в России международной террористической организации.

По приезде в Россию мужчина тщательно подготовился к совершению диверсии — разведал местность около синагоги и подготовил взрывчатое устройство.

Его задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.