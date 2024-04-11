В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за сутки
ПВО сбила 266 украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».
ВСУ потеряли 900 боевиков за сутки. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что российские военные уничтожили пусковая установка ЗРК С-125 Украины, отразили восемь атак ВСУ.
ВС РФ на купянском направлении заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям бригад теробороны и нацгвардии противника.
ПВО сбила 266 украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».