В центре Рязани мотоциклист проехал на красный сигнал светофора

Водитель едва не спровоцировал ДТП.

В центре Рязани мотоциклист проехал на красный сигнал светофора. Видео с регистратора в четверг, 11 апреля, опубликовали оцевидцы в группе « Автоблог Рязань » ВКонтакте.

Инцидент произошёл на Московском шоссе у поворота к торговому центру «Премьер». На кадрах видно, что водитель начинает поворот на разрешающий сигнал светофора, прямо перед ним со встречной полосы на красный свет проезжает мотоциклист.

Автомобилист успел среагировать. В подписи к публикации автор возмутился поведением мотоциклиста.

По данным региональной ГИБДД, инспекторы начали проверку по данному факту.