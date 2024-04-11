Умер бывший спортсмен и актер О. Джей Симпсон

Артисту было 76 лет. В последние годы он страдал от онкологического заболевания.

Умер бывший спортсмен и актер О. Джей Симпсон. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Артисту было 76 лет. В последние годы он страдал от онкологического заболевания.

Отмечается, что Орентал Джей Симпсон в 1994 году подозревался в убийстве своей жены и ее любовника, но был оправдан и избежал смертной казни. В 2008 его приговорили к 33 годам тюремного заключения уже по обвинению в похищении людей и вооруженном ограблении.

В 2017 году Симпсон был помилован и вышел на свободу.