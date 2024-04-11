«Shot проверка»: Ozon не возвращает рязанцу деньги за купленный айфон

Отмечается, что рязанец заказывал телефон в подарок, но пока его доставляли, мужчина передумал.

Ozon не возвращает рязанцу деньги за купленный айфон. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

По данным канала, мужчина из Рязани заказал на маркетплейсе IPhone 14 за 150 тысяч рублей. Отмечается, что рязанец заказывал телефон в подарок, но пока его доставляли, мужчина передумал.

Он решил вернуть смартфон. В ПВЗ телефон забрали, создали заявку на возврат, но деньги так и не вернули.

Отмечается, что техподдержка «Озона» уже больше недели не дает рязанцу конкретного ответа по его заявке.