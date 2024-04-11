Рязанский завод — участник нацпроекта «Производительность труда» установил рекорд

Рязанский завод горячего цинкования «Точинвест Цинк» — участник нацпроекта «Производительность труда» установил новый производственный рекорд. В марте 2024 года объем оцинкованных металлоконструкций на площадке в Рязани составил 8500 тонн, что стало самым высоким показателем с начала работы предприятия.

«Точинвест Цинк» присоединился к нацпроекту «Производительность труда» в ноябре 2019 года. В рамках мероприятий нацпроекта мае 2020 года в малом цехе предприятия состоялся запуск новой ванны цинкования и модернизированной линии цинкования трубы. «Мы смогли добиться значительного роста показателей благодаря слаженной работе всей нашей команды, а также оптимизации технологического процесса. В том числе применению новых оснасток, которые позволяют размещать в полтора раза больше деталей на траверсе, а также облегчают процессы съема и доработки», ― отметил начальник производства «Точинвест Цинк» Илья Трухачев.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента России Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.

Рязанский регион присоединился к нацпроекту в 2018 году. За это время его участниками стали более 90 компаний. Оператором выступает Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса. Под руководством РЦК в 2023 году к нацпроекту присоединились 13 рязанских компаний.