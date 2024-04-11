Рязанский суд и прокуратура отказали СМИ в получении информации о повышении квалификации врача

В редакцию РЗН. инфо обратилось СМИ «ПроДокторов», которое рассказало, что Советский районный суд и областная прокуратура отказали им в получении информации о повышении квалификации врача, сославшись на сведения частной жизни.

Как отметили «ПроДокторов», в адрес их портала поступил сертификат от невролога из Кемерово о повышении квалификации по специальностям «Остеопатия» и «Избранные вопросы маммологии». СМИ показалось, что информация подозрительная, и они направили запрос в ООО «Центр специализированного образования «Проф-ресурс» для получения подтверждения о выдаче удостоверения врачу в их учреждении. Образовательная организация так и не дала ответ.

«Тогда мы направили на центр жалобу в областную прокуратуру, поскольку, не дав ответ, они нарушили наши права как СМИ на проверку достоверности сообщаемой информации. Прокуратура же отказала нам в возбуждении дела в отношении обучающего центра, так как эти данные секретные. Конечно же, это не так. Поэтому мы подали иск в отношении прокуратуры. Советский районный суд отказал в признании действий прокуратуры незаконными. Суд указал, что прокуратура была права, так как персональные данные медицинского работника, в частности сведения об образовании и квалификации, должны рассматриваться как относящиеся к частной жизни гражданина, а, следовательно, отказ в предоставлении сведений был законным», — рассказали «ПроДокторов».

Также в СМИ подчеркнули, что суд и прокуратура не придали значения информации, которую они хотят получить. Так как данные нужны лишь для проверки достоверности ранее раскрытых и размещенных врачом в интернете сведений о выдаче ему удостоверения о повышении квалификации. В «ПроДокторов» рассказали, что подали апелляцию в Рязанский областной суд для пересмотра решения. Заседание назначено на 24 апреля.

«В аналогичных случаях в отношении организаций, которые не давали ответы, прокуратуры регионов всегда наказывали их. Позиция прокуратуры и суда, который покрывает их действия, полностью противоречит разъяснениям Конституционного суда РФ. Они считают, что мы вмешиваемся в частную жизнь врача. Однако важно отметить, что ранее в Москве было аналогичное дело, где все же удалось добиться предоставления ответа через суд от Департамента здравоохранения г. Москвы, хотя они придерживались той же позиции, что и прокуратура Рязанской области», — подчеркнули в «ПроДокторов».

Кроме того, в СМИ добавили, что не могут оставить дело, так как от этого зависит достоверность и факт-чекинг информации, которая публикуется для людей.

«Правоприменители могут сделать вывод, что на запросы СМИ можно не отвечать, сославшись на конфиденциальность. Однако речь идет о правах не только нашего, но и других СМИ, в отношении деятельности которых может быть сформирована негативная судебная практика. А также это чревато тем, что пациенты будут пользоваться услугами человека, который не имеет должной квалификации, а речь идет о самом главном — о здоровье!» — заключили в «ПроДокторов».