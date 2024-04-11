Рязанский музыкальный театр отремонтируют за 4,1 миллиона рублей

Срок окончания работ — 30 сентября.

Рязанский областной музыкальный театр на улице Циолковского отремонтируют за 4 миллиона 125 тысяч 395 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Как указано в документах, ремонтировать будут крышу, фасад и крыльцо театра. На крыше положат новую черепицу, фасад очистят и покрасят, обновят штукатурку. Колонны, в том числе их резные части, отреставрируют.

Срок окончания работ — 30 сентября.

Фото со страницы рязанского музыкального театра «Вконтакте».