Рязанские ученые создали препарат, который останавливает кровь за 15 секунд

Проведены первичные испытания.

Ученые из Рязанского государственного медицинского университета совместно с московскими специалистами создали средство «КомбоСпас», которое останавливает кровь за 10-15 секунд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Проведены первичные испытания препарата.

Отмечается, что средства, которые применяются сейчас, останавливает кровь минимум за две с половиной минуты.

Ученые подали заявку на регистрацию патента.