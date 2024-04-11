Рязанские ученые создали препарат, который останавливает кровь за 15 секунд
Проведены первичные испытания.
Ученые из Рязанского государственного медицинского университета совместно с московскими специалистами создали средство «КомбоСпас», которое останавливает кровь за 10-15 секунд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.
Проведены первичные испытания препарата.
Отмечается, что средства, которые применяются сейчас, останавливает кровь минимум за две с половиной минуты.
Ученые подали заявку на регистрацию патента.