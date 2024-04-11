Рязанцев пригласили на фотовыставку «Как хорошо мы плохо жили»

В экспозицию вошли работы девяти авторов.

В пятницу, 12 апреля, в 17:00 в «Фотодоме» имени Каширина откроется коллективная выставка «Как хорошо мы плохо жили».

В экспозицию вошли работы девяти авторов: Сергея Зиновьева, Гурия Назарова, Евгения Каширина, Андрея Карева, Сергея Романова, Андрея Павлушина, Игоря Евстифеева, Владимира Иванова, Геннадия Шлоева.

Отмечается, что это рассказ о жизни в стране, которой уже не существует, о мире, который остался в воспоминаниях и историях людей, которым удалось побывать там, о молодости тех, кто стремился запечатлеть это мифическое время. Работы авторов охватывают период с 60-х по 90-е годы, создавая ретроспективу не собственного творчества, а эпохи.

Выставка продлится до 4 мая по адресу ул. Почтовая, 58.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 12+.