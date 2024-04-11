Рязанцев предупредили об отключении телерадиовещания 15 апреля

Из-за плановых профилактических работ.

Рязанцев предупредили об отключении телерадиовещания 15 апреля. Об этом сообщает региональное правительство.

Отмечается, что в связи с проведением филиалом РТРС «Рязанский ОРТПЦ» плановых профилактических работ в понедельник, 15 апреля, отключат телерадиовещание в нескольких районах области.

С 01:00 до 17:00 вещание прервется в Захаровском, Пронском, Рыбновском, Спасском, Старожиловском, Чучковском, Шиловском, Путятинском, Сараевском, Сапожковском, Ухоловском и Кораблинском районах.