Рязанцам напомнили о штрафах за сплав по Пре

Нарушения будут контролировать госинспекторы.

Рязанцам напомнили о штрафах за сплав по Пре. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщила пресс-служба национального парка «Мещерский».

По данным администрации заповедной зоны, стоимость сбора за водный спуск по реке и прогулку по экотропам составляет 250₽ с человека на сутки. Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы.

Оплатить посещение можно онлайн или в туристическом отделе парка.

Дополнительно с 27, 28 и 29 апреля, а также 9 и 10 мая будут действовать временные пункты выдачи разрешений. Они расположатся около автовокзала в Спас-Клепиках, у деревень Макарово, Гришино и Деулино.

Наличие допуска будут проверять госинспекторы. Нарушителям грозит штраф от трех до четырех тысяч рублей.

Фото национальный парк «Мещерский»