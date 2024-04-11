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Рязанца осудили за хранение взрывчатки
Мужчина признал вину.

Рязанца осудили за хранение взрывчатки. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщил сайт Клепиковского районного суда.

Установлено, что в сентябре 2017 года, мужчина нашел в шкафу в дачном доме четыре банки с порохом общей массой 588 граммов. Они принадлежали его умершему тестю. Подсудимый оставил взрывчатое вещество у себя. Отмечается, что у него не было разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия и боеприпасов к нему.

На заседании житель Клепиковского района полностью признал вину и раскаялся.

Суд назначил нарушителю наказание в виде лишения свободы на 4 года с испытательным сроком в 1 год и штрафом 20 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.