Россиянам назвали причину большого домашнего задания в школах
Стандартного урока не хватает для изучения материала.
Россиянам назвали причину большого домашнего задания в школах. Об этом сообщило агентство
По её словам, 45 минут урока не хватает для проверки домашней работы, объяснения нового материала и его отработки. Учитель вынужден давать большее задание для самостоятельного выполнения, из-за чего дети сильнее устают.
«На дом, зачастую, уходит изучение и запоминание терминов и определений, ведение рабочих тетрадей, написание сочинений, рефератов, конспектов», — отметила Васильева.
Она добавила, что ученикам не нужен такой объем домашней работы, а в советское время учителя-предметники договаривались о количестве заданий между собой.