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Россиянам назвали причину большого домашнего задания в школах
Стандартного урока не хватает для изучения материала.

Россиянам назвали причину большого домашнего задания в школах. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на бывшего министра просвещения России Ольгу Васильеву.

По её словам, 45 минут урока не хватает для проверки домашней работы, объяснения нового материала и его отработки. Учитель вынужден давать большее задание для самостоятельного выполнения, из-за чего дети сильнее устают.

«На дом, зачастую, уходит изучение и запоминание терминов и определений, ведение рабочих тетрадей, написание сочинений, рефератов, конспектов», — отметила Васильева.

Она добавила, что ученикам не нужен такой объем домашней работы, а в советское время учителя-предметники договаривались о количестве заданий между собой.