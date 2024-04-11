Полиция разыскивает очевидцев сентябрьского ДТП в Рыбном

В аварии пострадал 10-летний мальчик

Полиция разыскивает очевидцев сентябрьского ДТП в Рыбном. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщил Telegram-канал региональной госавтоинспекции.

Авария случилась в Рыбном 12 сентября 2023 года, примерно в 13:55 на улице Электротяговая около дома № 7. По данным ведомства, 48-летний местный житель, за рулем «Лада Ларгус», сбил 10-летнего рыбновца. Мальчик с травмами был госпитализирован.

Очевидцев просят сообщить любую информацию по данному инциденту в СО ОМВД России по Рыбновскому району по адресу: Рязанская область, г. Рыбное, пл. Ленина, д. 26 или по телефону (49137) 5-04-68.