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Полицейские задержали 64-летнего рязанца за кражу со взломом
Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали 64-летнего рязанца за кражу со взломом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что к правоохранителям обратился 55-летний житель города Михайлова и сообщил, что, вернувшись из больницы, заметил на окне следы взлома. Из дома и хозпостроек пропали электролобзик, сотовый телефон, десятилитровый казан, телевизор и две металлические бочки.

После опроса местных жителей, сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен местный житель.

Возбуждено уголовное дело.