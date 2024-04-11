Полицейские задержали 64-летнего рязанца за кражу со взломом

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали 64-летнего рязанца за кражу со взломом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что к правоохранителям обратился 55-летний житель города Михайлова и сообщил, что, вернувшись из больницы, заметил на окне следы взлома. Из дома и хозпостроек пропали электролобзик, сотовый телефон, десятилитровый казан, телевизор и две металлические бочки.

После опроса местных жителей, сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен местный житель.

Возбуждено уголовное дело.