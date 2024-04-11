Песков сообщил, что нужно учесть в переговорах с Украиной

По его словам, геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022 года.

Переговоры по украинскому конфликту должны отталкиваться от текущих реалий, так как ситуация кардинально меняется. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет LIFE.

По его словам, за два года ситуация изменилась. И геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022 года.

Представитель Кремля отметил, что недальновидно вернуться к договоренностям прошлых лет.