Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
22°
Птн, 12
15°
Сбт, 13
12°
ЦБ USD 93.72 0.5 12/04
ЦБ EUR 100.68 -0.55 12/04
Нал. USD 94.00 / 95.00 11/04 18:35
Нал. EUR 102.00 / 95.10 11/04 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
18 974
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
10 498
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
13 906
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
14 041
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Небензя: в боевых действиях на Украине происходит коренной перелом
В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом, который не изменят ни «мясные штурмы» ВСУ, ни новые пакеты помощи от Запада.

В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом, который не изменят ни «мясные штурмы» ВСУ, ни новые пакеты помощи от Запада. Об этом заявил представитель РФ по ООН Василий Небензя.

Он также дал западным странам совет подготовиться к тому, что вскоре единственной темой международных встреч по Украине станет безоговорочная капитуляция киевского режима.