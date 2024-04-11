Небензя: в боевых действиях на Украине происходит коренной перелом

В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом, который не изменят ни «мясные штурмы» ВСУ, ни новые пакеты помощи от Запада.

В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом, который не изменят ни «мясные штурмы» ВСУ, ни новые пакеты помощи от Запада. Об этом заявил представитель РФ по ООН Василий Небензя.

Он также дал западным странам совет подготовиться к тому, что вскоре единственной темой международных встреч по Украине станет безоговорочная капитуляция киевского режима.