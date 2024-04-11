На запчасти для рязанского общественного транспорта потратят 114,8 миллионов рублей

Заказчик —МУП «Управление Рязанского троллейбуса».

На запчасти и расходные материалы для общественного транспорта потратят 114 миллионов 854 тысячи 543 рубля. Тендеры для автобусов ПАЗ, ЛиАЗ и троллейбусов опубликовали на сайте госзакупок.

На троллейбусы планируется потратить 53 миллиона 718 тысяч 810 рублей. Поставка запчастей будет до 31 мая 2025 года. Количество товара: 20 тысяч 434 штуки.

Запчасти для автобусов ЛиАЗ стоят 38 миллионов 317 тысяч 91 рубль. Поставки продолжатся до 31 января 2025 года. Всего закупят четыре тысячи 998 запчастей и 50 комплектующих.

Запасные части и расходные материалы для автобусов ПАЗ обойдутся в 22 миллиона 818 тысяч 642 рубля. Поставку двух тысяч запчастей и 113 комплектующих осуществят до 31 января 2025 года.

Заказчик —МУП «Управление Рязанского троллейбуса».