На Украине призвали мобилизовывать мужчин с 20 лет из-за больших потерь ВСУ на фронте

Ранее Зеленский подписал закон, снижающий возраст мобилизации с 27 до 25 лет.

На Украине призвали мобилизовывать мужчин с 20 лет из-за больших потерь ВСУ на фронте. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинского волонтера Тараса Чмута.

Он заявил, что Украина должна «повернуться к войне лицом», если хочет выжить.

«Мы теряем время, мы неэффективны», — подчеркнул Чмут.

Ранее Зеленский подписал закон, снижающий возраст мобилизации с 27 до 25 лет.