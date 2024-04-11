На рязанского производителя молока подали в суд за многочисленные нарушения

Обнаружена обезличенная молочная продукция общим весом более 260 кг, в холодильной камере нашли следы грызунов и другое.

На рязанского производителя молока подали в суд за многочисленные нарушения. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Отмечается, что ведомство совместно с прокуратурой провели внеплановую проверку молокоперерабатывающего предприятия, расположенного в городе Рыбное.

Установлены различные нарушения требований технических регламентов: обнаружена обезличенная молочная продукция общим весом более 260 кг, в холодильной камере нашли следы грызунов, в готовом продукте не соответствует жировой баланс.

На руководителя составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ, направленный в суд для дальнейшего рассмотрения.