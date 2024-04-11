На рязанского производителя молока подали в суд за многочисленные нарушения
Обнаружена обезличенная молочная продукция общим весом более 260 кг, в холодильной камере нашли следы грызунов и другое.
На рязанского производителя молока подали в суд за многочисленные нарушения. Об этом сообщает Россельхознадзор.
Отмечается, что ведомство совместно с прокуратурой провели внеплановую проверку молокоперерабатывающего предприятия, расположенного в городе Рыбное.
Установлены различные нарушения требований технических регламентов: обнаружена обезличенная молочная продукция общим весом более 260 кг, в холодильной камере нашли следы грызунов, в готовом продукте не соответствует жировой баланс.
На руководителя составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ, направленный в суд для дальнейшего рассмотрения.