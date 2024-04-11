На пятерых рязанцев возбудили уголовные дела за незаконную регистрацию мигрантов

Отмечается, что всего за сутки полицейские обнаружили 44 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства.

На пятерых рязанцев возбудили уголовные дела за незаконную регистрацию мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Правоохранителями установлено, что 27-летняя жительница села Ерлино Кораблинского района незаконно прописала 24-летнего гражданина одной из стран Средней Азии.

Кроме того, 33-летняя жительница села Протасьев Угол Чучковского района и 60-летняя женщина из села Рождествено совершили то же преступление.

И еще двое жителей Рязани фиктивно поставили на учет иностранных граждан.

Возбуждены уголовные дела.

Отмечается, что всего за сутки полицейские обнаружили 44 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства.