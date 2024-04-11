На пятерых рязанцев возбудили уголовные дела за незаконную регистрацию мигрантов
Отмечается, что всего за сутки полицейские обнаружили 44 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства.
На пятерых рязанцев возбудили уголовные дела за незаконную регистрацию мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Правоохранителями установлено, что 27-летняя жительница села Ерлино Кораблинского района незаконно прописала 24-летнего гражданина одной из стран Средней Азии.
Кроме того, 33-летняя жительница села Протасьев Угол Чучковского района и 60-летняя женщина из села Рождествено совершили то же преступление.
И еще двое жителей Рязани фиктивно поставили на учет иностранных граждан.
Возбуждены уголовные дела.
Отмечается, что всего за сутки полицейские обнаружили 44 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства.