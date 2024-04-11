На четырех рязанских улицах и в двух поселках отключили холодную воду
Ресурса не будет до 17:00.
На четырех рязанских улицах и в двух поселках отключили холодную воду. Об этом сообщает МП «Водоканал».
Отмечается, что ресурса не будет из-за ремонтных работ на водопроводе до 17:00:
- ул. Дружная 13б (МБДОУ Детский сад № 152), 16 корп. 1 (ГБСУ РО Рязанский геронтологический центр им. П.А.Мальшина);
- ул. Качевские Дворики д. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- п. Качево д. 1-53 нечетная сторона, 6а-56 четная сторона;
- п. Мордасово д. 1-71 не четная сторона, 2-76 четная сторона;
- ул. Поселковая д. 13;
- ул. Предзаводская д. 1а.