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На четырех рязанских улицах и в двух поселках отключили холодную воду
Ресурса не будет до 17:00.

На четырех рязанских улицах и в двух поселках отключили холодную воду. Об этом сообщает МП «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет из-за ремонтных работ на водопроводе до 17:00:

  • ул. Дружная 13б (МБДОУ Детский сад № 152), 16 корп. 1 (ГБСУ РО Рязанский геронтологический центр им. П.А.Мальшина);
  • ул. Качевские Дворики д. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
  • п. Качево д. 1-53 нечетная сторона, 6а-56 четная сторона;
  • п. Мордасово д. 1-71 не четная сторона, 2-76 четная сторона;
  • ул. Поселковая д. 13;
  • ул. Предзаводская д. 1а.