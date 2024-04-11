На четырех рязанских улицах и в двух поселках отключили холодную воду

Ресурса не будет до 17:00.

На четырех рязанских улицах и в двух поселках отключили холодную воду. Об этом сообщает МП «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет из-за ремонтных работ на водопроводе до 17:00: