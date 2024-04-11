На Центральном автовокзале Рязани к запуску рейсов в Домодедово МТС прокачала мобильный интернет

К началу туристического и дачного сезона на Центральном автовокзале Рязани на 30% МТС покачала скорость мобильного интернета. Оператор установил дополнительное оборудование, отметив 1,5-кратный рост интернет-трафика с наступлением теплого сезона. А с 15 мая нагрузка еще вырастет — с вокзала возобновляются автобусные перевозки по маршруту «Рязань — Домодедово», они будут ежедневными.

МТС установила телеком-оборудование на улице Зафабричной, увеличив скорость мобильного интернета для микрорайона Московский, где проживает более 20 тысяч человек. Проведенная модернизация разгрузила сеть LTE и в районе Центрального автовокзала, который обслуживает более 200 региональных и междугородних маршрутов, ежедневно перевозящих свыше 7000 пассажиров.

Теперь в двухэтажном здании с большим залом и крытыми перронами скорость мобильного интернета достигает более 50 Мбит/с. Пассажиры, ожидающие рейсов в Москву, Коломну, Брянск, Тулу, Курск, Тамбов, города и села Рязанской области, могут просматривать актуальное расписание, покупать билеты онлайн, смотреть фильмы и слушать музыку в интернете, переписываться в мессенджерах и соцсетях.

«В первые десять дней апреля в 1,5 раза увеличился интернет-трафик в районе Центрального автовокзала, что говорит о росте дачных поездок с приходом теплой погоды. В длинные майские выходные мы ожидаем кратного роста пассажиропотока, в регион в это время традиционно приезжают студенты, дачники из других регионов, а также туристы. А с 15 мая, когда запустятся ежедневные рейсы „Рязань-Домодедово“, пассажиров станет значительно больше. Проведенная модернизация создала запас емкости, чтобы все цифровые сервисы и голосовая связь были доступны путешественникам», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Прибывая в Рязань, иногородние туристы уже в автобусе с помощью мобильного интернета могут забронировать гостиницу, составить маршрут своего пребывания, просмотреть меню в местных кафе и ресторанах.

Дополнительное телеком-оборудование также позволило разогнать мобильный интернет в спальных кварталах Московского микрорайона, в зону улучшенного покрытия попали Рязанский государственный агротехнологический университет, школы, детские сады, Комсомольский парк, спортивные объекты и большой частный сектор.