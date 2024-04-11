На Алтае нашли труп молодого человека, пропавшего в феврале

На Алтае нашли труп молодого человека, пропавшего в феврале. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Тело 23-летнего жителя Тюмени нашли на берегу Телецкого озера. Молодой человек считался пропавшим без вести с февраля.

Отмечается, что турист 24 февраля уехал на такси из аэропорта Горно-Алтайска в село Артыбаш. После он вышел из автомобиля около торговых киосков и ушел в неизвестном направлении.

По данным полиции, признаков насильственной смерти на теле молодого человека не было.