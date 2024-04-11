Минздрав предложил обновить состав автомобильной аптечки

Туда предлагают добавить спасательное одеяло, маску, перчатки, маску для сердечно-легочной реанимации, жгут, бинт, марлевую салфетку, лейкопластырь, ножницы.

Минздрав предложил обновить состав автомобильной аптечки. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минздраве предложили обновить требования к комплектации автомобильной аптечки. Туда предлагают добавить спасательное одеяло, маску, перчатки, маску для сердечно-легочной реанимации, жгут, бинт, марлевую салфетку, лейкопластырь, ножницы.

Приказ может вступить в силу 1 сентября 2024. Отмечается, что старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 31 декабря 2025 года.