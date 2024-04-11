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Министра транспорта региона спросили о вводе участка дороги М-5 Урал на Москву в районе деревни Непецино
Напомним, строительство трассы «Ульянино-Непецино», протяженностью более 20 км, началось в 2019 году. Планировалось, что проезжая часть будет иметь четыре полосы, а автомобильные потоки разделят барьерным ограждением.

Министра транспорта региона спросили о вводе участка дороги М-5 Урал на Москву в районе деревни Непецино, который значительно сократит время проезда рязанцам в столицу.

Как рассказал Супрун РЗН. инфо, хоть эта дорога и не в ведении Рязанской области, но вопрос актуален для региона.

«Это дорога находится в компетенциях Росавтодора. Мы находимся в постоянном контакте с руководством подведомственного Росавтодору ФКУ „Центравтомагистраль“, которое является заказчиком по этому объекту. Срок завершения работ смещался. В мае получим информацию о перспективе завершения в текущем году», — подчеркнул министр", — подчеркнул министр.

Напомним, строительство трассы «Ульянино-Непецино», протяженностью более 20 км, началось в 2019 году. Планировалось, что проезжая часть будет иметь четыре полосы, а автомобильные потоки разделят барьерным ограждением.