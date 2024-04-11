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Мэр Виталий Артемов поручил организовать работы по уборке города

Глава администрации Рязани Виталий Артемов и руководители структурных подразделений рассмотрели вопросы уборки города и подготовки к майским праздникам.

Особое внимание уделили благоустройству Парка Железнодорожников и Монумента Победы. В ближайшую субботу, 13 апреля, здесь будет проведен общегородской субботник.

Участники объезда осмотрели территорию сквера 50-летия Октября, возле Рязанского дворца молодежи. Здесь также запланировано проведение общегородского субботника.

Виталий Артемов поручил провести работу с управляющими компаниями, чтобы все дворовые территории были приведены в порядок.