Рязанские полицейские выдворили и депортировали 14 иностранных граждан

Въезд в Россию им запрещен на срок от пяти до десяти лет.

Рязанские полицейские выдворили и депортировали 14 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что ранее правоохранители обнаружили мигрантов, которые пребывали в России с нарушением законодательства.

Кроме того, некоторые иностранные граждане отбывали в Рязанской области наказание за совершения преступлений.

Иностранцев сопроводили до аэропорта «Домодедово», после чего они за свой счет вылетели в страны.

Въезд в Россию им запрещен на срок от пяти до десяти лет.