Рязанские полицейские выдворили и депортировали 14 иностранных граждан
Въезд в Россию им запрещен на срок от пяти до десяти лет.
Рязанские полицейские выдворили и депортировали 14 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что ранее правоохранители обнаружили мигрантов, которые пребывали в России с нарушением законодательства.
Кроме того, некоторые иностранные граждане отбывали в Рязанской области наказание за совершения преступлений.
Иностранцев сопроводили до аэропорта «Домодедово», после чего они за свой счет вылетели в страны.
Въезд в Россию им запрещен на срок от пяти до десяти лет.