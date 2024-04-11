Источник в Минобороны: новое контрнаступление завершится полной катастрофой и разгромом ВСУ

Ранее Зеленский заявил, что Украина разработала план нового контрнаступления.

Новое контрнаступление завершится полной катастрофой и окончательным разгромом ВСУ. Об этом РИА Новости заявил высокопоставленный источник в Минобороны РФ.

По его словам, итогом предыдущего плана контрнаступления Зеленского стала гибель и тяжелые ранения более 166 тысяч военных ВСУ, а также потеря 789 танков, 2,4 тыс. других бронированных машин и 132-х самолетов.

Военный отметил, что поддержки Запада Украине ждать не стоит. Их военный запас истощился.

Ранее Зеленский заявил, что Украина разработала план нового контрнаступления.