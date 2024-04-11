26-летнего рязанца осудили за мошенничество через сайт объявлений

Суд назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы.

26-летнего рязанца осудили за мошенничество через сайт объявлений. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что подсудимый взял в аренду игровую приставку, однако возвращать ее не планировал. Кроме того, обманув арендодателя он второй раз взял аналогичную приставку, пояснив что вернет сразу две.

В результате потерпевшему был причинен ущерб на общую сумму более 76 000 рублей.

Суд назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы.