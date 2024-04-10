ВС РФ уничтожили базу хранения вооружений ВСУ, где находились 32 гаубицы Д-20

Отмечается, что ВСУ за сутки потеряли в совокупности до 955 человек.

ВС РФ уничтожили базу хранения вооружений ВСУ, где находились 32 гаубицы Д-20. Об этом сообщило Минобороны.

Также военные поразили два цеха сборки беспилотников, объект подготовки и запуска безэкипажных катеров.

На купянском и южно-донецком направлениях российские военные улучшили положение по переднему краю, на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, а на авдеевском улучшили тактическое положение.

Отмечается, что ВСУ за сутки потеряли в совокупности до 955 человек.

ПВО РФ за сутки сбила 172 украинских БПЛА, три авиабомбы Hammer и два снаряда «Ураган» и HIMARS.