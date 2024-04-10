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Во время майских праздников в Рязани усилят охрану
На охрану общественного порядка в праздничные дни планируют задействовать сотрудников органов внутренних дел, а также курсантов, военнослужащих, работников частных охранных организаций и народных дружинников.

Во время майских праздников в Рязани усилят охрану. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Такое решение приняли на заседании антитеррористической комиссии в среду, 10 апреля.

Отмечается, что в честь празднования Дня Победы в Рязани запланированы тематические мероприятия на открытом пространстве. В программе празднования 79-й годовщины Победы — выездные концерты для ветеранов, уроки мужества, цикл информационных мероприятий в СМИ, социальная реклама.

Поэтому в период с 1 по 12 мая в усиленном режиме будет организовано круглосуточное наблюдение за монументами воинской славы, памятниками и местами захоронения воинов Великой Отечественной войны от вандализма.

На охрану общественного порядка в праздничные дни планируют задействовать сотрудников органов внутренних дел, а также курсантов, военнослужащих, работников частных охранных организаций и народных дружинников.

В мэрии отметили, что особое внимание будет уделено проведению мероприятий по месту жительства и адресным поздравлениям ветеранов Великой Отечественной войны.