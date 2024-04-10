В зоне СВО погиб фельдшер рязанской клинической станции скорой помощи

Никита Локтаев пошел добровольцем в зону СВО и погиб при исполнении воинского долга. Ему был 31 год.

В зоне СВО погиб фельдшер рязанской клинической станции скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-служб организации.

Никита Локтаев пошел добровольцем в зону СВО и погиб при исполнении воинского долга. Ему был 31 год.

Локтаев родился в Кораблине. После школы поступил в рязанский медколледж. Работал в рязанской клинической станции скорой медицинской помощи 5 лет.

«Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования близким Никиты Владимировича Локтаева. Светлая память о нем — защитнике Родины и прекрасном специалисте — навсегда останется в наших сердцах», — отметили в некрологе.