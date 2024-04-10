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В Ставропольском крае в ДТП пострадали пять человек

В Ставропольском крае в ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья».

По предварительным данным ведомства, инцидент произошел в среду, 10 апреля, около 0:20 на 62 километре автодороги «Буденновск — Ачикулак — Нефтекумск».

Отмечается, что водитель автомобиля ВАЗ-211440 двигался на небезопасной скорости и не справился с управлением. Он зацепил обочину, после чего автомобиль «выкинуло» на встречную полосу. На дороге ВАЗ столкнулся с «Ладой Приорой».

Как рассказали в Госавтоинспекции, с травмами головы, резаными ранами и иными повреждениями различной степени тяжести в больницу доставлены водитель и пассажир «Приоры», а также три пассажира ВАЗа.

Проводится проверка.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья»