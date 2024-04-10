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В Ряжске задержали 24-летнего молодого человека за кражу велосипеда из подъезда
Молодого человека задержали. Возбуждено уголовное дело.

В Ряжске задержали 24-летнего молодого человека за кражу велосипеда из подъезда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 48-летняя жительница Ряжска и сообщила, что утром заметила пропажу велосипеда, который хранился в подъезде многоквартирного дома. Выяснилось, что его украл 24-летний житель города. Накануне он был в гостях у знакомых и выпивал. Когда он вышел из их квартиры, то заметил в подъезде их велосипед без защиты и решил, что на нем быстрее доберется до дома. Приехав домой, он спрятал транспортное средство.

Отмечается, что свою причастность к карже мужчина отрицал. Он признался только в момент, когда полицейские нашли похищенный велосипед .

Молодого человека задержали. Возбуждено уголовное дело.