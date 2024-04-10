В Рязанском районе зафиксировали превышение ПДК сероводорода в воздухе

Максимальна концентрация составила 3,6 ПДКмр.

В Рязанском районе зафиксировали превышение ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.

Во вторник, 9 апреля, во время отбора и анализа проб на мониторинговой точке в деревне Турлатово передвижной лабораторией было зафиксировано превышение ПДК сероводорода. Максимальна концентрация составила 3,6 ПДКмр.

Ранее сообщалось, что за выходные в Дашково-Песочне зафиксировали два превышения ПДК сероводорода в воздухе.