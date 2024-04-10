В Рязанской области увеличат штраф за отказ от техобслуживания газового оборудования

В Рязанской области увеличат штраф за отказ от техобслуживания газового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Рязаньгоргаз»

С 17 апреля в силу вступит федеральный закон, который усилит ответственность за нарушение правил обслуживания и ремонта газового оборудования.

В новом законе прописаны санкции за нарушение сроков обслуживания дымовых и вентиляционных каналов, а также за проведение техобслуживания газового оборудования организацией, которая не соответствует установленным законом требованиям.

Увеличен штраф за недопуск специалистов для проверки газового оборудования и обслуживания дымовых и вентиляционных каналов:

для физлиц — 5-10 тысяч рублей;

для должностных лиц — 100 тысяч рублей;

для юридических — 500 тысяч.

Также установлены штрафы за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании газового оборудования, а также непредоставление информации о смене оборудования — в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Отмечается, что изменения в закон внесены с целью сокращения числа аварийных ситуаций с газовым оборудованием. Для этого необходимо ежегодно обслуживать внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование.