Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
20°
Чтв, 11
22°
Птн, 12
15°
ЦБ USD 93.22 0.47 11/04
ЦБ EUR 101.23 0.48 11/04
Нал. USD 93.80 / 94.90 10/04 16:45
Нал. EUR 102.61 / 95.10 10/04 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
18 214
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
9 662
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
13 020
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
13 220
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области увеличат штраф за отказ от техобслуживания газового оборудования

В Рязанской области увеличат штраф за отказ от техобслуживания газового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Рязаньгоргаз»

С 17 апреля в силу вступит федеральный закон, который усилит ответственность за нарушение правил обслуживания и ремонта газового оборудования.

В новом законе прописаны санкции за нарушение сроков обслуживания дымовых и вентиляционных каналов, а также за проведение техобслуживания газового оборудования организацией, которая не соответствует установленным законом требованиям.

Увеличен штраф за недопуск специалистов для проверки газового оборудования и обслуживания дымовых и вентиляционных каналов:

  • для физлиц — 5-10 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — 100 тысяч рублей;
  • для юридических — 500 тысяч.

Также установлены штрафы за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании газового оборудования, а также непредоставление информации о смене оборудования — в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Отмечается, что изменения в закон внесены с целью сокращения числа аварийных ситуаций с газовым оборудованием. Для этого необходимо ежегодно обслуживать внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование.

Жители города Рязани могут заключить договор на ТО ВДГО и уточнить график проведения работ на сайте АО «Рязаньгоргаз», Рязанской области — на сайте «Газпром газораспределение Рязанская область».