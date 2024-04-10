В Рязанской области стартовала федеральная кампания по борьбе с продажей сигарет и вейпов несовершеннолетним

Общественный Совет по проблеме подросткового курения совместно с правительством Рязанской области запускает в регионе социальную кампанию «Спасибо за отказ!», направленную на борьбу с продажей несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции.

Общественный Совет по проблеме подросткового курения совместно с правительством Рязанской области запускает в регионе социальную кампанию «Спасибо за отказ!», направленную на борьбу с продажей несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции.

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова отметила важную профилактическую роль кампании «Спасибо за отказ!»: «Мы все заинтересованы в здоровье подрастающего поколения. Поэтому всецело поддерживаем такие профилактические кампании». — подчеркнула она.

Особое внимание будет сосредоточено на предприятиях розничной торговли. Информационные материалы будут размещены непосредственно в магазинах. Для покупателей подготовлены стикеры о запрете приобретения табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Для продавцов — памятки и плакаты с призывом соблюдать закон, а также с информацией о штрафах за его нарушение и примерами корректного отказа при сомнении в возрасте покупателя. В раздаче этих материалов примут участие волонтеры Ресурсного центра поддержки добровольчества Рязанской области, регионального отделения «Молодой гвардии» и «Добро.Центр» города Рязани. Поддержку в распространении материалов также окажет Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области.

Баннеры на улицах города и в социальных сетях, постеры в общественном транспорте и подъездах жилых домов напомнят жителям области о том, что распространение табачной и никотинсодержащей продукции среди несовершеннолетних является нарушением закона, а также проинформируют о работе специально созданной «горячей линии». По телефону 8-800-234-29-26 или через сайт спасибозаотказ. рф, где можно сообщить о торговых точках, в которых подросткам продают табачную и никотинсодержащую продукцию.

Совместно с Министерством образования и Комитетом по делам молодежи Рязанской области информация о действующей горячей линии будет распространяться среди родителей школьников и в молодежных учреждениях региона. Для родителей Общественный Совет провел областной вебинар «Помощь родителям в защите детей от курения».

«Мы благодарны правительству и жителям Рязанской области за весомый вклад и содействие в проведении кампании „Спасибо за отказ!“ в регионе. Уверены, что совместными усилиями мы достигнем успехов и снизим количество нарушений запрета на продажу и передачу подросткам табачной и никотинсодержащей продукции. Только ограничив доступ несовершеннолетних к этой продукции мы сможем сократить уровень подросткового курения». — отметила руководитель Общественного Совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская.

Своевременность кампании «Спасибо за отказ!» и многостороннего общественного контроля за исполнением норм закона в целом, подтверждена результатами социологического исследования, проведенного в 2023 году исследовательским холдингом «Ромир». Согласно полученным результатам, 72% опрошенных подростков не сталкивались с отказом продавца при покупке никотинсодержащей или табачной продукции. В случае отказа продавца очень часто купить запрещенную продукцию подросткам помогают взрослые. Как выяснил «Ромир», 28% курящих подростков периодически обращаются к взрослым с просьбой купить для них табачную или никотинсодержащую продукцию.

В 2023 году Правительство РФ повысило штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для ее потребления. Для юридических лиц размер штрафа вырос вдвое, до 600 тысяч рублей, а для граждан, которые приобретают сигареты по просьбе подростков, более чем в два раза — до 7 тысяч рублей. Однако само по себе повышение штрафов неэффективно, если не обеспечен достаточный уровень контроля. Общественный Совет считает необходимым усилить контроль над исполнением закона и усовершенствовать механизм проведения контрольно-надзорных мероприятий.

Принять участие в кампании «Спасибо за отказ!» может каждый. Достаточно зайти на сайт спасибозаотказ.рф , где можно бесплатно заказать информационные материалы для размещения в предприятиях торговли, скачать плакаты социальной рекламы и поделиться ими в своих аккаунтах в социальных сетях или сообщить о фактах продажи табачной или никотинсодержащей продукции несовершеннолетним.

Социальная кампания «Спасибо за отказ!» — федеральная программа. К кампании уже присоединились Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Ярославская, Новгородская, Смоленская, Псковская, Новосибирская, Калужская, Вологодская, Тульская области.