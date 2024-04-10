В Рязанской области разработают меню для школьников-аллергиков

Этим в 2024 году займется институт Уполномоченного по правам ребенка и региональное министерство образования.

В Рязанской области в 2024 году разработают меню для школьников-аллергиков. Об этом в среду, 10 апреля, на заседании рязоблдумы сообщила уполномоченная по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

По ее словам, задача непростая из-за огромного количества видов аллергии, но детей с таким недугом стало очень много.

Разработкой меню для школ в 2024 году займется институт Уполномоченного по правам ребенка и региональное министерство образования.