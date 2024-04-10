В Рязани произошло масштабное отключение электричества
Восстановить электроснабжение намерены в течение трех часов.
В Рязани произошло масштабное отключение электричества. Об этом утром 10 апреля сообщили в городских электросетях.
Без света остались улицы:
- Тимакова;
- Советской Армии;
- Касимовское шоссе;
- Большая;
- Новоселов;
- Кальная;
- Окская;
- Касимовский переулок;
- Панферовский переулок;
- 2-й Бульварный проезд.
Восстановить электроснабжение намерены в течение трех часов.
Читатели отмечают, что электричество отключили в районе 4 утра. Перед этим некоторые услышали громкий хлопок на улице.