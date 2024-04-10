В Рязани произошло масштабное отключение электричества

Восстановить электроснабжение намерены в течение трех часов.

В Рязани произошло масштабное отключение электричества. Об этом утром 10 апреля сообщили в городских электросетях.

Без света остались улицы:

Тимакова;

Советской Армии;

Касимовское шоссе;

Большая;

Новоселов;

Кальная;

Окская;

Касимовский переулок;

Панферовский переулок;

2-й Бульварный проезд.

Восстановить электроснабжение намерены в течение трех часов.

Читатели отмечают, что электричество отключили в районе 4 утра. Перед этим некоторые услышали громкий хлопок на улице.