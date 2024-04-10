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В Рязани произошло масштабное отключение электричества
Восстановить электроснабжение намерены в течение трех часов.

В Рязани произошло масштабное отключение электричества. Об этом утром 10 апреля сообщили в городских электросетях.

Без света остались улицы:

  • Тимакова;
  • Советской Армии;
  • Касимовское шоссе;
  • Большая;
  • Новоселов;
  • Кальная;
  • Окская;
  • Касимовский переулок;
  • Панферовский переулок;
  • 2-й Бульварный проезд.

Восстановить электроснабжение намерены в течение трех часов.

Читатели отмечают, что электричество отключили в районе 4 утра. Перед этим некоторые услышали громкий хлопок на улице.