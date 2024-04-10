В подмосковном Чехове ввели план «Сирена» из-за сбежавшего от силовиков мужчины

В подмосковном Чехове ввели план «Сирена» из-за сбежавшего от силовиков мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, мужчина по имени Николай скрылся от сотрудников ФСБ в лесополосе около 3 часов дня в среду, 10 апреля. Он может быть вооружен. По непроверенной информации, беглец может быть связан с террористами, устроившими теракт в «Крокусе».

На его поимку ориентированы все силовые подразделения.