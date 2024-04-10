В Подмосковье женщина нашла обожженный труп мужчины в подъезде
В Подмосковье женщина нашла обожженный труп мужчины в подъезде. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел утром 9 апреля в Балашихе. Женщина наткнулась на труп в подъезде дома на улице Адмирала Макарова. Изрезанное и обожженное тело мужчины лежало на полу.
Выяснилось, мужчину убил 64-летний пенсионер.
На месте убийства полицейские нашли измазанную в крови наволочку и кухонный нож. Предположительно, мужчину убили около четырех дней назад.
Возбуждено уголовное дело.