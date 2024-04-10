В Подмосковье велосипедист сбил двух человек, погибла женщина

В Подмосковье велосипедист сбил двух человек, погибла женщина. Об этом сообщает « МК ».

Трагедия произошла в Можайском городском округе. Велосипедист отдыхал в гостях у знакомых на даче. Вечером он уехал к себе домой, но в какой-то момент решил вернуться и по пути наехал на двух человек.

Женщина от полученных травм погибла. Пострадал мужчина.

Отмечается, что велосипедиста приговорили к 1,5 годам принудительных работ. Их он будет выполнять в исправительном центре.