В Подмосковье велосипедист сбил двух человек, погибла женщина
В Подмосковье велосипедист сбил двух человек, погибла женщина. Об этом сообщает «
Трагедия произошла в Можайском городском округе. Велосипедист отдыхал в гостях у знакомых на даче. Вечером он уехал к себе домой, но в какой-то момент решил вернуться и по пути наехал на двух человек.
Женщина от полученных травм погибла. Пострадал мужчина.
Отмечается, что велосипедиста приговорили к 1,5 годам принудительных работ. Их он будет выполнять в исправительном центре.