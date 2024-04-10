В Подмосковье трое слесарей избили мужчину палками и прострелили ему половой орган

В Подмосковье трое слесарей избили мужчину палками и прострелили ему половой орган. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел днем 9 апреля посреди улицы в селе Михайловская Слобода в Подмосковье.

Трое мужчин переломали 28-летнему пострадавшему ребра и нос палками, а затем достали пистолет и прострелили ему половой орган.

Полиция задержала троих сотрудников местного автосервиса. Мужчины ранее были судимы. На допросе они заявили, что причиной избиения стала внезапно возникшая неприязнь.

Возбуждено уголовное дело.