В Подмосковье трое слесарей избили мужчину палками и прострелили ему половой орган
В Подмосковье трое слесарей избили мужчину палками и прострелили ему половой орган. Об этом пишет РЕН ТВ.
Инцидент произошел днем 9 апреля посреди улицы в селе Михайловская Слобода в Подмосковье.
Трое мужчин переломали 28-летнему пострадавшему ребра и нос палками, а затем достали пистолет и прострелили ему половой орган.
Полиция задержала троих сотрудников местного автосервиса. Мужчины ранее были судимы. На допросе они заявили, что причиной избиения стала внезапно возникшая неприязнь.
Возбуждено уголовное дело.