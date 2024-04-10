В массовом ДТП на Кубани погибли три человека

В массовом ДТП на Кубани погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю.

Авария случилась утром 10 апреля в районе станицы Анастасиевской Славянского района. Столкнулись четыре автомобиля. По предварительной информации, водитель «ГАЗели» выехал на «встречку и столкнулся с легковушкой «Пежо» и еще с двумя автомобилями.

В результате ДТП водитель грузовика, водитель и пассажир «Пежо» погибли на месте. Еще несколько человек пострадали

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП.