В Красноярском крае при опрокидывании автобуса погибли двое рабочих

В Красноярском крае при опрокидывании автобуса погибли двое рабочих. Об этом сообщили в региональном СК.

Трагедия произошла 9 апреля на промышленной площадке промышленной компании в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Компания-перевозчик выполняла доставку рабочих на автобусе «НЕФАЗ». На отметке горизонта 40 метров карьера «Восточный» водитель автобуса заехал на предохранительную берму карьера, в результате чего произошло опрокидывание автобуса с находящимися в салоне людьми.

В результате 22-летний и 52-летний работники скончались на месте происшествия, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

СК возбудил уголовное дело.