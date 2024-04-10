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В Челябинской области неизвестный изнасиловал 16-летнюю школьницу и напал на женщину

В Челябинской области неизвестный изнасиловал 16-летнюю школьницу и напал на женщину. Об этом сообщает URA.RU.

Отмечается, что в Троицке разыскивается мужчина. Его возраст около 30-35 лет. Рост 170-175см. Одет в военную форму, на голове черная кепка, манишка, в берцах, тактические перчатки. С собой имеется нож. Особые приметы: бородка.

По словам очевидцев, на подростка мужчина напал в районе Жиркомбината, когда она шла в школу. А за день до этого попытался изнасиловать женщину в районе вокзала.