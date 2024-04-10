В Центробанке назвали шесть условий для борьбы с бедностью

По словам Набиуллиной, инфляция — это налог на бедных, они больше всего страдают от роста цен, который съедает и так небольшие их доходы.

В Центробанке назвали шесть условий для борьбы с бедностью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор. Это снижение инфляции, усиление защиты от чрезмерной закредитованности, борьба с мошенничеством, поддержка граждан с невысокими доходами и лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию, и программы финансовой грамотности. По словам Набиуллиной, инфляция — это налог на бедных, они больше всего страдают от роста цен, который съедает и так небольшие их доходы.